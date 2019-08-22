Грустно: рассеянный склероз в России прогрессирует

Минздрав РФ сообщил о росте числа больных рассеянным склерозом за последние 5 лет. С 2014 по 2018 год оно увеличилось на 15 тыс.

Так, в 2014 году таких пациентов было 67,6 тыс., а в 2018 году — 82,2 тыс., сообщает ТАСС со ссылкой на доклады ведомства.

Лидерами по заболеваемости в прошлом году стали Санкт-Петербург (117 случаев на 100 тыс. населения против 86,8 в 2014 году), Липецкая (101 против 90 на 100 тыс. населения) и Тульская (98,1 и 79 случаев) области.

Меньше всего случаев заболевания в 2018 году на 100 тыс. населения зарегистрировано в Туве (7,1 случай, в 2014 году — 3,8), Чечне (9,5 и 42,5 случая соответственно), Еврейской автономной области (13,6 и 21,4).

Эксперты объяснили рост числа больных в том числе тем, что медики научились лучше выявлять рассеянный склероз. «Количество пациентов с данной патологией имеет средний прирост по России 7% в год. Многие из них выявляются благодаря внедрению новых медицинских технологий», — цитирует RT врача-невролога Яну Власову, главу Общероссийской общественной организации инвалидов — больных рассеянным склерозом.

Рассеянный склероз — это хроническое аутоиммунное заболевание, при котором поражается миелиновая оболочка нервных волокон головного и спинного мозга. В результате развивается ряд неврологических симптомов, включая мышечную слабость, утомляемость, проблемы со зрением. В конечном итоге заболевание приводит к инвалидности и значительному снижению продолжительности жизни.

Еще о болезнях нервной системы на сайте для пожилых (кого как не нас эта тема тревожит особенно?!) - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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