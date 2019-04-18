Грустно: "оконный детопад" продолжается!

Подмосковные следователи разбираются в трагической гибели трехлетнего мальчика в Люберцах.

Тело малыша нашли под окнами многоэтажного жилого дома. На теле ребенка были выявлены травмы, характерные для падения, сообщили «Росбалту» в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

В день трагедии, как установили следователи, ребенок был дома с матерью и в какой-то момент сам забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и упал из окна квартиры, расположенной на 16-м этаже. В результате падения ребенок погиб.

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С начала текущего года в России выпали из окон более 700 детей разных возрастов. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова. «Это страшно», — так прокомментировала она эту «оконную» статистику.

По инф. rosbalt.ru

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