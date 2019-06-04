"Гримасы капитализма": и работы не дают, и... выпить тоже!

Работники ЗАО «Верхнесинячихинский лесохимический завод» (входит в «ОК „Русал“») жалуются на произвол руководства. По их словам, завод находится в режиме простоя, но рабочие дважды в день вынуждены приезжать на предприятие, чтобы отметиться и пройти тест на алкоголь. Об этом, как передает АН «Между строк», рассказал депутат думы Алапаевска Илья Чиж.

По его информации, на вынужденном простое сейчас числятся 160 работников предприятия, при этом части из них выданы уведомления о сокращении. Люди остались без работы, поскольку в поселке устроиться больше негде, а в соседнем Алапаевске ситуация с работой аналогична.

Официальный представитель ВСЛХЗ Роман Лукичев рассказал, что часть сотрудников в связи с предстоящей масштабной модернизацией предприятия действительно переведены в состояние простоя, им выплачивается две трети оклада.

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