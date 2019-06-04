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"Гримасы капитализма": и работы не дают, и... выпить тоже!
По инф. rosbalt.ru   
04 Июня 2019 г.
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Работники ЗАО «Верхнесинячихинский лесохимический завод» (входит в «ОК „Русал“») жалуются на произвол руководства. По их словам, завод находится в режиме простоя, но рабочие дважды в день вынуждены приезжать на предприятие, чтобы отметиться и пройти тест на алкоголь. Об этом, как передает АН «Между строк», рассказал депутат думы Алапаевска Илья Чиж.

"Гримасы капитализма": и работы не дают, и... выпить тоже!

По его информации, на вынужденном простое сейчас числятся 160 работников предприятия, при этом части из них выданы уведомления о сокращении. Люди остались без работы, поскольку в поселке устроиться больше негде, а в соседнем Алапаевске ситуация с работой аналогична.

Официальный представитель ВСЛХЗ Роман Лукичев рассказал, что часть сотрудников в связи с предстоящей масштабной модернизацией предприятия действительно переведены в состояние простоя, им выплачивается две трети оклада.

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По инф. rosbalt.ru

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