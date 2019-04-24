Григория Лепса хотят объявить "персоной нон-грата" в Литве

Литовское внешнеполитическое ведомство обратилось к главе МВД республики Эймутису Мисюнасу с просьбой запретить въезд в страну российскому артисту Григорию Лепсу — то есть включить его в черный список, составляемый властями.

Соответствующее заявление было подписано министром иностранных дел Литвы в минувшую пятницу, 19 апреля, сообщило местное издание Lrt.lt со ссылкой на пресс-секретаря МИД Расу Якилайтене.

Аналогичную просьбу Мисюнасу в конце марта адресовали депутаты оппозиционной консервативной партии «Союз Отечества — Христианские демократы», заявившие о необходимости запретить въезд в Литву тем артистам, которые поддерживают «агрессивную внешнюю политику» России или других государств и выражают сомнение в территориальной целостности союзников Литвы.

Директор Лепса Владимир Урюпин заявил РБК: «По поводу Литвы никаких комментариев не будет, никаких абсолютно».

Российский певец выступал с концертами в Литве в марте 2019 года. В 2013 году ему запретили въезд в США, обвинив в связях с преступной группой «Братский круг», в 2016 году — отказали в британской визе, а в 2018 году — не пустили в Израиль. Кроме того, Лепс внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец», в частном порядке составляющего список «врагов Украины».

Polit.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ