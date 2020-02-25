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Григорий Лепс похвастался красавицей-дочкой
По инф. argumenti.ru   
25 Февраля 2020 г.
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Певец Григорий Лепс похвалился, какой красавицей стала его дочь Ева. 23 февраля дочери артиста исполнилось 18 лет. В день совершеннолетия Евы музыкант опубликовал фото девушки и написал трогательное поздравление.

Григорий Лепс похвастался красавицей-дочкой


Григорий Лепс пожелал Еве: "Весело и уверенно смотри в будущее. Пусть оно принесет тебе только новые творческие взлеты, успехи, энтузиазм и небывалые приключения".

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С днем рождения, дочка @eva_leps

Дочь артиста пошла по стопам отца, хотя когда-то в семье обсуждали ее будущую профессию, и супруга Григория Анна, мама Евы, хотела, чтобы дочь выучилась на врача. Но Ева предпочла музыку. Кажется, девушка становится невероятно похожей на свою красавицу-маму.

По инф. argumenti.ru

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