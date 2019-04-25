Граждане протестуют против сноса памятника муринскому солдату

Жители Мурино в Ленинградской области вышли на Центральную улицу в знак протеста против незаконного демонтажа памятника героям Великой Отечественной войны.

Памятник муринскому солдату был установлен в 1980-е годы. В 1990-е годы он пострадал от рук вандалов и был демонтирован. Часть участка отдали торговому дому «Вимос», который за свой счет поставил новый монумент и следил за ним. Однако 13 ноября 2018 года памятник был вывезен ТД «Вимос» без согласования с местной администрацией. Вскоре исчезли и плиты с именами 300 погибших жителей Мурино.

В администрации сообщили, что первоначально в компании обещали отреставрировать памятник и вернуть его на место, но позже изменили свое решение.

«Администрация приняла решение изготовить свою собственную композицию и установить ее до 9 мая. Однако представители торгового дома предприняли попытку захвата территории. Вчера ночью закрасили даты 1941-1945 и георгиевскую ленту, начали монтировать плиты под основание памятника, убирать цепи. Это вызвало возмущение общественности нашего города», — сообщил собеседник агентства.

В администрации добавили, что в адрес ООО «Якорь» (ТД «Вимос») направлено предписание о незамедлительном прекращении несогласованных земляных работ. Рядом с местом, где стоял памятник, круглосуточно дежурит охрана.

По инф. rosbalt.ru

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