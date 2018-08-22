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Граждане пенсионеры! Поосторожней с банковскими карточками!
По инф. rosbalt.ru   
22 Августа 2018 г.
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Полицейские в центре Москвы задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в краже кошелька у пожилой женщины. Об этом «Росбалту» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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По ее словам, инцидент произошел в одном из магазинов на Нижегородской улице. Преступник украл у женщины кошелек с деньгами и банковскими картами. Позже с банковской карты были списаны деньги.

По данному факту возбуждено уголовное дело. «Полицейские задержали подозреваемого в Брошевском переулке города Москвы. У местного жителя изъят кошелек, банковские карты и похищенные деньги», — добавила Ирина Волк.

По инф. rosbalt.ru

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