Граждане пенсионеры! Поосторожней с банковскими карточками!

Полицейские в центре Москвы задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в краже кошелька у пожилой женщины. Об этом «Росбалту» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, инцидент произошел в одном из магазинов на Нижегородской улице. Преступник украл у женщины кошелек с деньгами и банковскими картами. Позже с банковской карты были списаны деньги.

По данному факту возбуждено уголовное дело. «Полицейские задержали подозреваемого в Брошевском переулке города Москвы. У местного жителя изъят кошелек, банковские карты и похищенные деньги», — добавила Ирина Волк.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ