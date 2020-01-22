Гражданам Украины и Беларуси станет легче доказывать владение русским языком

Гражданам Украины и Беларуси, которые хотят получить статус носителей русского языка, не придётся доказывать на собеседовании, что они действительно свободно говорят на русском языке. Сделать для них исключение предлагается законопроектом, который сейчас готовится ко второму чтению.

Напомним, на статус носителя русского языка (НРЯ) могут претендовать только те иностранцы, которые сами или их предки проживают или ранее проживали на территории Российской Федерации, а также СССР или Российской империи (в пределах современной границы РФ). Данный статус дают его обладателю право получить вид на жительство или гражданство России в упрощённом порядке.

Признать человека носителем русского языка может специальная комиссия по результатам собеседования. По факту, под ним подразумевается беседа на различные темы, тестирование и мини-эссе, иногда в процедуру включают чтение. Экзаменуемый должен показать, что знает язык досконально: улавливает игру слов, понимает фразеологизмы, знает произведения русских авторов, пишет без ошибок и так далее.

В настоящее время точное содержание вопросов и весь порядок собеседования отличается в регионах. Поэтому в этом же законопроекте Правительство предлагает установить единый подход к такому экзамену. Определять его поручат МВД по согласованию с Минпросвещения.

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками планирует обсудить законопроект во вторник, 21 января.

Есть новости и по приобретению российского гражданства.

Иностранные граждане, которые имеют право приобрести российское гражданство в упрощённом порядке, будут ждать решения по итогам своей заявки всего три месяца. Законопроект с такими поправками в закон «О гражданстве» в настоящее время готовится ко второму чтению. Во вторник, 21 января, документ будет рассмотрен на заседании комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Законопроект предполагает установление единого срока рассмотрения заявлений о приобретении гражданства в упрощённом порядке. Три месяца предлагается изучать документы от иностранцев, которые уже находятся на территории России. Заявления людей, проживающих за пределами РФ (они подают документы в российские консульства), предлагается рассматривать в течение шести месяцев.

Также будет сокращён с шести до трёх месяцев срок рассмотрения заявлений о признании гражданином РФ. Эта процедура предусмотрена для граждан, которые проживают в России, получили российский паспорт до 1 января 2010 года, но не вступили в гражданство в установленном порядке (при этом у них не должно быть гражданства другой страны).

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