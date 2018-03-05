Гражданам разрешат платить за услуги ЖКХ поставщикам напрямую

С 1 апреля граждане смогут платить за услуги поставщикам воды, тепла и газа напрямую. Сейчас так можно платить только за электроэнергию, все остальные расчеты идут через управляющие компании (УК). Законопроект, который исключит их из процесса, Госдума должна принять уже в марте. Об этом "Российской газете" рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства и строительства Михаил Мень.

Михаил Александрович, законопроект о прямых договорах между потребителями жилищно-коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями уже принят Госдумой в первом чтении. Когда он заработает?

Михаил Мень: Мы надеемся на скорейшее его рассмотрение во втором и третьем чтениях. Так что переход на прямые расчеты произойдет уже совсем скоро. Законопроект предусматривает, что такая возможность появится с 1 апреля текущего года.

Мы долго обсуждали тему обязательного перехода всех домов на прямые договоры или необязательного. В итоге был найден компромисс - базовой остается схема, при которой договоры ресурсоснабжения заключают УК. А у людей появляется возможность выбора, переходить на прямые договоры или нет. В обязательном порядке эта мера будет применяться к тем домам, где УК просрочили платежи на очень серьезный срок и накопили задолженность. Кроме того, была дискуссия по поводу единых расчетных центров. Конечно, они сохранятся, потому что во многих регионах они нормально работают.

Сложно будет потребителям платить напрямую? Не побоятся они перейти на новый механизм просто из-за того, что с УК привычнее?

Михаил Мень: Для потребителя по сути ничего не изменится. Так же будет приходить платежный документ. Единственной разницей будет то, что средства будут перечислять напрямую поставщикам ресурсов, а на счета УК будет попадать только плата за жилищные услуги - уборку, содержание дома, текущий ремонт и так далее.

Собственникам будет предоставлено право принять решение о переходе на прямые договоры на общем собрании, у ресурсоснабжающей организации будет право попросить отложить такой переход, но не более чем на три месяца - чтобы подготовить необходимую инфраструктуру для начисления платежей.

Жильцов избавят от посредников с большой просрочкой

Сейчас готовятся методические рекомендации по жилищным услугам, они только упорядочат платежи или смогут сократить суммы в платежках?

Михаил Мень: ФАС регулирует тарифы только в части коммунальных платежей, и есть индекс роста совокупного платежа. Стоимость жилищной услуги утверждается самими жителями на общедомовых собраниях, либо, если жители этого не сделали, муниципальными тарифами.

Перед нами поставлена задача разработать методологию для всех участников рынка, но, конечно же, по основному перечню жилищных услуг. Потому что такие услуги, как, к примеру, содержание консьержа в доме, конечно, мы регулировать не будем.

На какой стадии инициатива установки счетчиков за счет поставщиков ресурсов?

Михаил Мень: Наша задача и цель - внедрить системы автоматизированного учета. В первую очередь это общедомовые приборы учета и приборы учета на переделах между насосными станциями и сетями. Но постепенно мы планируем снять с потребителя бремя установки приборов учета, их проверки и обязанности передавать данные счетчика. Первая ласточка - законопроект, которым предлагается обязанности по приобретению и установке приборов учета электроэнергии возлагать на сетевую организацию.

Кто сможет рассчитывать на бесплатные счетчики? Все потребители?

Михаил Мень: Первым этапом мы предлагаем сделать установку систем онлайн-учета обязательным требованием при строительстве новых домов. Затем постепенно такие системы могут быть установлены во всех домах.

Михаил Мень: На переселение из аварийных домов надо направлять и средства федерального бюджета. Фото: Александр Корольков/РГ

Аварийное жилье

Новая программа переселения из аварийного жилья заработает с 2019 года, сообщил глава наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин. Это должен быть постоянно действующий механизм, то есть необходимость принимать новую программу каждые несколько лет отпадет.

В регионах на нее возлагают большие надежды. Так, в Рязанской области уже 5 тысяч человек ждут переселения. Их жилье было признано аварийным после 2012 года, а значит, по действующей программе расселено быть не может. В Пермском крае таких около 40 тысяч человек. Чиновники прорабатывают новый подход к расселению, схожий со столичной реновацией. Здесь в приоритетном порядке планируют сносить целые кварталы, непригодные для проживания. Это позволит использовать готовую инфраструктуру и задействовать на реализацию программы средства, вырученные от продажи земельных участков под застройку.

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