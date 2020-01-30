Гражданам бывших УССР и БССР упрощают жизнь в России

Для жителей Белоруссии и Украины упростят процедуру получения гражданства РФ. О нововведениях рассказала начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.

По ее словам, передает «Интерфакс», МВД предложило освободить белорусов и украинцев от собеседования на знание русского языка. Соответствующие законопроекты уже написаны. Кроме того, для граждан Белоруссии, Украины, Казахстана и Молдавии предусмотрена возможность приобретения российского гражданства после получения вида на жительство. Казакова пояснила: чем проще иностранцам будет оформить документы для проживания, тем меньше будет незаконной миграции.

Напомним, ранее МВД сообщало, что в 2019 году российское гражданство получили или восстановили почти 300 тысяч украинцев. В апреле прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке оформления гражданства России для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

По инф. rosbalt.ru

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