Государство обещает помочь многодетным с ипотекой... Поживём-увидим

Госдума во вторник единогласно одобрила в первом чтении законопроект о частичном погашении государством ипотечного кредита многодетным семьям.
Новый закон принимается во исполнение послания президента парламенту, в котором тот озвучил целый ряд предложений по господдержке семей с детьми.
Было заметно, что депутаты, которые обычно на ура встречают президентские идеи, на этот раз нажали кнопки «за» без особого энтузиазма. Сам же законопроект на пленарном заседании почти не обсуждали и, как выяснилось, неспроста.
Дело в том, что в этом документе нет никакой конкретики — такие законопроекты в Думе обычно принято именовать «оболочкой» или даже «пустышкой». По сути, депутаты добровольно отказались от своего права зафиксировать в федеральном законе выплаты многодетным семьям, а делегировали его правительству. Именно оно, как следует из документа, и будет определять размер и порядок выплат, а также круг их получателей.
Чтобы облегчить жизнь семьям с детьми, чиновники ввели с этого года ещё одно новшество. 12 мая вступил в силу закон, согласно которому для получения пособия на первого и второго ребёнка не нужна даже временная регистрация.
Напомним, пособие выплачивается семьям со среднедушевым доходом менее полутора прожиточных минимумов. Величину устанавливают местные власти для каждого региона. После рождения второго и последующих детей семья получает единовременную выплату в 453 тыс. руб. Программа рассчитана до 2021 года.
«Программами, утвержденными правительством РФ, могут быть предусмотрены дополнительные меры государственной поддержки, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий семей, имеющих детей. Лица, имеющие право на дополнительные меры государственной поддержки, случаи, размер, порядок и условия предоставления указанной поддержки устанавливаются правительством РФ», — указывается в законопроекте.
Иначе говоря, важнейшие решения об оказании господдержки семьям с детьми в Госдуме решили регулировать не федеральным законодательством, а подзаконными актами правительства. Но, как известно, с разработкой и принятием оных в Белом доме могут долго тянуть, а потом вообще взять, да отменить. И у депутатов не будет рычагов для давления на правительство. Так что депутатская грусть понятна — им в очередной раз указали на реальное место Госдумы в системе власти. Вы, мол, закон примите, а дальше мы сами решим.
Примечательно, что законопроект был внесен в Думу не правительством, а группой депутатов и сенаторов во главе со спикерами обеих палат парламента. Правда, фамилия председателя Госдумы Вячеслава Володина в списке авторов на этот раз числится не первой, как обычно, а второй — после руководителя комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова. К слову, Володин не присутствовал и на самом обсуждении проекта — он отправился на заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Госдумы и Национального собрания Республики Корея.
Так что Аксакову, как первому в списке (и речь тут вряд ли про алфавит) пришлось отдуваться за всех. Из его слов депутаты и узнали, что
осуществлять выплаты на погашение ипотечного кредита будут задним числом — с 1 января 2019 года семьям, в которых родился третий или последующий ребенок, а сама сумма составит 450 тысяч рублей. Эта мера господдержки будет действовать до 2022 года и по предварительным оценкам только в этом году помощь могут получить около 30 тысяч семей.
При этом Аксаков заверил, что в федеральном бюджете нужные для этого деньги уже зарезервированы на все три года. Решение же о продлении программы будут принимать в зависимости от толщины государственного кошелька.
Аксаков также заявил, что выплата в 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита станет «очень хорошей поддержкой для региональных семей», поскольку за пределами столиц ипотечный кредит составляет в среднем 2,5 млн рублей.
«Так что работайте!», — призвал сограждан рожать как можно больше детей Аксаков. А единоросс Игорь Дивинский и вовсе назвал героями тех, кто воспитывает трех и более детей. Он же напомнил о неутешительном демографическом прогнозе для России, согласно которому к 2050 году население нашей страны может сократиться до 138 млн человек. Вот только, чтобы у нас действительно начали рожать, этих мер явно будет недостаточно.
Меры, принимаемые государством, вполне резонны. Ведь если не помогать семьям с детьми, то рождаемость упадёт ещё больше. А для страны, которая и так находится в демографическом кризисе, это, мягко говоря, очень плохо. Пугает детородное население страны и экономическая ситуация, ведь люди с каждым днём становятся всё беднее, в то время как цены только увеличиваются. На этом фоне большое возмущение у россиян вызывают доходы высоких чиновников, ведь они растут, а зарплаты обычных людей стоят на месте.
Поэтому сначала лучше бы навести в стране порядок в сфере экономики, а затем уже просить женщин рожать детей. Рожать-то они готовы, а вот "плодить нищету" — нет. Во многом этим объясняются результаты статистических исследований по поводу числа абортов в стране. Оказалось, что только в прошлом году прервали беременность более 560 тыс женщин. Это примерно треть от рожденных в прошлом году детей. Что касается рождаемости, то в целом по стране с января по март по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом она сократилась на 9,1%.
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