Госизмена: ростовскому профессору дали 7,5 лет колонии. Обвинен в работе на Вьетнам!

Ростовский областной суд вынес обвинительный приговор доктору технических наук Алексею Темиреву, признав его виновным в государственной измене. Как передает ТАСС, 66-летний ученый получил 7 с половиной лет колонии строгого режима и год ограничения свободы.
На стадии предварительного следствия Темирев категорически отрицал вину, однако сейчас стало известно, что суд рассматривал дело в особом порядке, то есть без подробного рассмотрения доказательств. Осужденный не стал обжаловать приговор, он вступил в силу.
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, ФСБ обвинило Темирева в передаче данных об оборудовании, которое он создавал в конструкторском бюро со своим аспирантом из Вьетнама, куда также передавал составляющие гостайну сведения.
Алексей Темирев был руководителем инновационного предприятия «Мехатроника» и учредителем КБ «Интеллектуальные робастные интегрированные системы».
Дела о госизмене заводят (а тем более, доводят до суда) редко, но каждый из них становится своего рода прецедентом. Из последних таких дел на память приходит история Виктора Кудрявцева, которого арестовали летом 2018 года по обвинению в передаче секретных данных в научно-исследовательский центр НАТО в Бельгии. Речь идет о деле, связанном с гиперзвуковыми технологиями. Кудрявцева обвиняли в том, что он передал еще в 2013 году некие секретные данные в Фон Кармановский научный институт (Брюссель). При этом с данным учреждением ЦНИИмаш сотрудничал по программе FP7-SPACE. Кудрявцев все обвинения отрицал. и даже отказался заключить досудебное соглашение со следствием. Ему предлагали признать вину и дать показания на своего ученика и коллегу, предлагая в обмен смягчить меру пресечения. 75-летний физик находился под арестом больше года, в итоге из-за проблем со здоровьем его отпустили под подписку о невыезде. Обвинения с физика до сих пор не сняли, но защита надеется, что вопрос в итоге решится в его пользу. В июне по делу о госизмене под арестом оказался ученик и коллега Виктора Кудрявцева, сотрудник ЦНИИМАШ — Роман Ковалев. А в июле Лефортовский суд отправил под домашний арест еще одного ученого из этого же института — Сергея Мещерякова, напоминает "Коммерсантъ".
Другой случай был минувшим летом. В госизмене заподозрили Александра Воробьева — помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова. Однако подробностей по этому делу спустя полгода так и не появилось. Поживем-увидим.
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Ростовский областной суд вынес обвинительный приговор доктору технических наук Алексею Темиреву, признав его виновным в государственной измене. Как передает ТАСС, 66-летний ученый получил 7 с половиной лет колонии строгого режима и год ограничения свободы.
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