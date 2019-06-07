Госизмена раз, госизмена — два...

Ученик сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева, обвиняемого по делу о госизмене, Роман Ковалев отправлен под арест до 5 августа.

Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко. По ее словам, меру пресечения ему избрал Лефортовский суд Москвы. Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики ЦНИИМаш и кандидату физмат наук Роману Ковалеву предъявлено обвинение в госизмене по статье 275 УК РФ.

Он также является заместителем завкафедрой космических летательных аппаратов МФТИ.

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Напомним, что его учителя — Виктора Кудрявцева — арестовали минувшим летом по обвинению в передаче секретных данных в научно-исследовательский центр НАТО в Бельгии.

Речь идет о деле, связанном с гиперзвуковыми технологиями. Кудрявцева обвиняют в том, что он передал еще в 2013 году некие секретные данные в Фон Кармановский научный институт (Брюссель). При этом с данным учреждением ЦНИИмаш сотрудничал по программе FP7-SPACE. Кудрявцев все обвинения отрицает.

По словам его адвокатов, к секретным сведениям у него уже 20 лет как нет доступа. Программа FP7-SPACE утверждена на правительственном уровне и отчеты по ней размещены в открытом доступе. Осенью стало известно, что Кудрявцев отказался заключить досудебное соглашение со следствием. Ему предлагали признать вину и дать показания на своего ученика и коллегу, предлагая в обмен смягчить меру пресечения. После отказа Кудрявцеву запретили свидания. Сейчас он проходит медобследование в больнице №20. Во ФСИН не исключают, что после прохождения обследования ракетчика могут освободить из-под содержания под стражей. На данный момент Кудрявцев — самый пожилой арестант «Лефортово».

Дело Виктора Кудрявцева, конечно, сложное, и, не зная подробностей, трудно морально оправдывать или обвинять человека. Теперь в эту историю оказался впутан ещё и ученик ракетчика, статья обвинения та же... Всё это показывает, насколько рискованны в стране занятия наукой и технологиями. Сегодня ты делаешь открытие, а завтра — отправляешься в СИЗО. Между тем чиновники вместе с президентом подумывают о том, как поднять в России научно-технический прогресс. В мае правительство даже приняло решение о грантовой поддержке специализированных учебно-научных центров при лучших университетах России. Ещё одна амбициозная задача — на 50% «как минимум» обновить приборную базу научных организаций и сформировать в регионах научно-образовательные центры и привлечь к работе в них как можно больше талантливой молодёжи. На поверхности лежит и проблема сокращения "золотого запаса учёных"...

По инф. rosbalt.ru

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