Госдуму убеждают: "Нужен закон о домашних животных!"

В комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды призвали как можно скорее принять три законопроекта, регулирующих содержание домашних животных. Это законы об ответственном обращении с животными, о бесплатной регистрации домашних животных, а также о запрете содержать в квартире диких животных.

В комментарии Агентству городских новостей «Москва» глава комитета Владимир Бурматов заявил, что «надо разбираться» как с безнадзорными животными, так и с теми «хозяевами», из-за которых животные остались без надзора. По словам Бурматова, регистрация домашних питомцев используется во всем мире. Эта процедура, подчеркнул депутат, должна быть бесплатной.

Также, заявил депутат, необходимо создание единой базы животных и их хозяев и написаны правила выгула, в том числе собак бойцовских пород.

По инф. rosbalt.ru

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