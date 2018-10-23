Госдумцы полны решимости разрешить самим себе отказываться от пенсионных доплат

Госдума приняла во втором чтении законопроект, разрешающий федеральным парламентариям добровольно отказываться от доплаты к пенсии.

Новая норма касается депутатов Госдумы и членов Совфеда, которые по объему соцгарантий приравниваются к федеральному министру. Согласно документу, при выходе на пенсию они могут написать заявление на имя министра труда об отказе от ежемесячной доплаты к пенсии. «В случае добровольного отказа гражданина от ежемесячной доплаты к пенсии такая доплата в дальнейшем не устанавливается», — говорится в законопроекте.

Закон вступит в силу с 1 января 2019 года, но воспользоваться новым правом депутаты смогут по достижении пенсионного возраста — 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

По инф. rosbalt.ru

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