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Госдума спасает обманутых дольщиков. Получится ли?
По инф. rosbalt.ru   
23 Мая 2019 г.
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Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий механизм достройки проблемных объектов долевого строительства жилья.

Госдума спасает обманутых дольщиков. Получится ли?

Законопроектом предлагается фиксировать все недостроенные дома в реестре единой информационной системы жилищного строительства. При этом предполагается, что данные будут подписываться губернаторами, а надзорные органы смогут вносить информацию обо всех проблемных объектах. Регионы также смогут создавать специальные фонды для достройки домов. Финансирование этих фондов будет осуществляться из федерального и региональных бюджетов, также появится возможность привлечения дополнительных средств.

При этом предусматриваются меры по контролю за деятельностью фондов. Например, в отношении них будут действовать ограничения по видам деятельности, также вводится запрет на осуществление рисковых операций.

  • Законопроектом также регламентируется порядок выдачи компенсаций для обманутых дольщиков, чьи дома попали в категорию проблемных объектов и не могут быть достроены. При этом на выплаты также смогут рассчитывать граждане, которые вложились на правах дольщиков в нежилые помещения в многоквартирных домах и машино-места, следует из документа.
  • Еще одной нормой предлагается обязать застройщиков отчислять средства в публично-правовую компанию — Фонд защиты прав участников долевого строительства, за счет которых предполагается формировать соответствующие средства для выплат и компенсаций.
  • Напомним, ранее был принят закон, по которому с 1 июля 2019 года большинство проектов долевого строительства должны будут реализовываться через эскроу-счета.

По инф. rosbalt.ru

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