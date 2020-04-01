Госдума разрешила правительству вводить режим ЧС

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Госдума приняла закон, который наделяет кабинет министров правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ. Документ разработан в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением COVID-19.
Документ предоставляет правительству право вводить режимы повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ либо на ее части, устанавливать обязательные для исполнения правила поведения при ЧС.
Согласно закону, кабмин примет меры против дефицита медицинских товаров, обяжет туроператоров вернуть деньги туристам и установит мораторий на проверки малого и среднего бизнеса и на процедуры банкротства по заявлениям кредиторов. При этом регионам предоставили право вводить временные ограничения прав и свобод граждан в целях борьбы с пандемией коронавируса. Эти и другие нормы вошли в закон, одобренный 31 марта на пленарном заседании Совета Федерации и ранее принятый Госдумой.
Закон направлен на выполнение поручений президента и реализацию плана первоочередных мер для борьбы с пандемией коронавируса. По словам замминистра экономического развития Алексея Херсонцева, правительство сможет вводить режим повышенной готовности и чрезвычайной ситуации по всей стране или на её части, и координировать действия различных ведомств и регионов. В ближайшее время кабмин должен принять законодательные акты по реализации документа. А регионы, в свою очередь, смогут своими законами принимать меры по защите экономики и населения в условиях пандемии.
«Правительство получает дополнительные полномочия в вопросах противодействия распространению вируса, оказания помощи населению. И, конечно, оказанию поддержки малому и среднему бизнесу», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя закон. Документ приняли на пленарном заседании Госдумы в оперативном порядке, чтобы он как можно быстрее вступил в силу.
Правительство установит ряд мер поддержки экономики и населения. До конца 2020 года планируют приостановить проверки для бизнеса по линии муниципального контроля и надзора. Это снизит административную нагрузку на предпринимателей. Также предлагается прекратить рассмотрение всех обращений кредиторов о признании должника банкротом. По словам главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, это означает введение моратория на процессы по банкротству по инициативе кредиторов. Такая мера позволит сохранить предприятия, на финансовое состояние которых повлияла пандемия. Также закон предусматривает списание долгов компаниям, которые попали в сложную финансовую ситуацию из-за коронавируса и не могут выполнить свои обязательства по контрактам.
Предлагается ввести новые правила работы для учреждений, работающих на основании разрешительных документов — лицензий или аккредитаций. Если срок действия таких документов истекает в период пандемии, то он будет автоматически продлеваться.
Что получат граждане?
В законе содержится норма, которая касается возможности оказания помощи туроператорам и туристам. Правительство сможет обязать туроператоров возвращать путешественников, которые не смогли выехать из России на отдых из-за пандемии коронавируса, деньги за купленные заблаговременно туры. При этом в закон о туризме вносят положения о возврате туроператорам части средств, внесённых в Фонд персональной ответственности туроператоров.
Документ предлагает исключить возможность создания искусственного дефицита лекарственных средств и препаратов. «Не всегда есть возможность приобрести маски или антисептические средства. Но это проблема искусственная, созданная недобросовестными юридическими и физическими лицами, которые закупают продукцию больше, чем в этом есть необходимость», — сказал Василий Пискарев.
Чтобы исправить ситуацию, правительство сможет временно приостанавливать розничную или оптовую продажу медикаментов на срок до 90 дней, чтобы создать запас, который будет справедливо и грамотно распределяться. Комментируя инициативу, первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев добавил, что особые правила могут коснуться государственных и муниципальных закупок, что крайне важно сейчас, в первую очередь для больниц. Если есть необходимость обеспечить бесперебойное снабжение медикаментами, то их можно будет закупать у одного поставщика.
При рассмотрении документа в Совете Федерации глава комитета палаты по конституционному законодательству Андрей Клишас обратил внимание на нормы, которые касаются избирательного процесса. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в целях защиты жизни и здоровья граждан Российской Федерации голосование на выборах, референдумах может быть отложено по решению избирательной комиссии соответствующего уровня. При этом полномочия органов власти, избранных гражданами, продлеваются до окончания ЧС.
Вице-спикер Совфеда Николай Журавлёв отметил, что закон предусматривает большой план мероприятий по реализации со стороны правительства. «Этот план должен быть притворён в короткие сроки и должна быть чёткая разъяснительная работа по его применению», — отметил сенатор.
Госдума приняла закон, который наделяет кабинет министров правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ. Документ разработан в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением COVID-19.
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