Госдума приняла закон о маткапитале на первого ребенка

Госдума приняла в третьем чтении закон, предусматривающий выплату материнского капитала на первого ребенка. (Таким образом, осталось всего ничего - чтобы закон подписал президент и он вступит в силу. Но изменит ли это ситуацию в демографии страны? Эксперты советуют не обнадеживаться... прим. МГ.)

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Платить будут за детей, рожденных начиная с 1 января 2020 года, то есть задним числом. В этом случае сумма маткапитала составит 466 тыс. рублей. Если в этой семье затем родится второй ребенок, то семья получит еще 150 тыс. рублей. Семьи, в которых после 1 января 2020 года родится второй и последующий ребенок, смогут рассчитывать на маткапитал в сумме 616 тыс. рублей.

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Госдума также расширила направления расходования средств макапитала, который теперь можно будет потратить на строительство дачи или ремонт имеющегося частного жилого дома.

Действие самой программы маткапитала до 31 декабря 2026 года.

Напомним, что эта мера социальной поддержки была анонсирована Владимиром Путиным - и она действительно очень полезна в условиях катастрофической демографической ситуации в России. Другое дело, что это - лишь стартовые поощрения для молодых семей. Ведь маткапитал рано или поздно заканчивается (тем более, что сферы его использования ограничены). А кормить-растить детей предстоит на зарплату - что, в условиях стагнирующей экономки, не так-то легко! А что ваши дети-внуки думают о социальной политике в России сегодня?

По инф. rosbalt.ru

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