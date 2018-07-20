Госдума общается довести пенсии до уровня минимум в 40% от былой зарплаты. Поверим?

Госдума, отметившаяся в четверг принятием в первом чтении правительственного законопроекта о "пенсионной повышке" — также ратифицировала конвенцию о минимальных нормах социального обеспечения (Конвенция МОТ № 102). Конвенция международня (солидно!) и ко многому обязывает Россию перед будущими пенсионерами.

Ратифицировав эту конвенцию, Россия подписалась под намерением довести пенсии в стране до уровня в 40% от прежнего заработка пенсионера. При этом на такие пенсии смогут рассчитывать те пенсионеры, которые будут формировать свои пенсионные права после вступления конвенции в силу.

При этом, как пояснили в Госдуме, нормы конвенции не носят обязательного характера. Документ позволяет государству выборочно принять на себя обязательства в отношении тех видов социального обеспечения или разделов конвенции, требования которых выполняются национальным законодательством, и исключить те виды (разделы), полное выполнение требований которых на момент ратификации невозможно, либо создает для правительства страны дополнительные трудности.

Поживем-увидим, как говорится. Но звучить красиво!

По инф. rosbalt.ru

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