Горный Алтай: любовь, память и вандализм в одном сюжете

В Горно-Алтайске полиция намерена наказать виновника порчи Мемориала Слава в Парке победы.

По данным прокуратуры Республики Алтай, 3 марта подросток краской нанес на стелы мемориала надписи с признанием в любви к девушке. Было возбуждено дело о вандализме.

Следователи уже установили, что вандалом был несовершеннолетний.

Заметим, что вряд ли юноша, совершая действительно некрасивый поступок - хотел именно демонстративно поглумиться над памятью павших в Великой Отечественной войне. Скорее всего, речь идет именно о романтических чувствах - а мемориал он воспринимает просто как "деталь пейзажа" (но это тогда вопрос ко взрослым, к родителям и педагогам - почему не объяснили памятную значимость этого объекта? К тому же, во многих местах России такие памятные места - содержатся взрослыми людьми в весьма убогом состоянии, будем откровенны...). Вряд ли паренек, совершивший глупость, достоин серьезного наказания! Вот, кстати, пример здравой и милосердной позиции "пострадавшей стороны" (Православной церкви) в Ростове, по примерно схожему морально-этическому проступку со стороны молоденькой дурехи.

По инф. rosbalt.ru

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