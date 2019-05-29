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Горе родителей не измеришь рублем, но компенсацию за халтурное лечение медики заплатят
По инф. rosbalt.ru   
29 Мая 2019 г.
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Камчатский суд подтвердил решение о взыскании 4,5 млн рублей в пользу родственников ребенка, который умер из-за неквалифицированной медпомощи.

Сумма будет взыскана с ответчиков в разных размерах, в зависимости от степени вины, определенной судом, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

  • По материалам дела, в 2014 году врач-невролог выписал семимесячной девочке препарат, от которого ей стало плохо и потребовалась госпитализация. В районной больнице ребенка поместили в реанимацию, а на следующий день направили в краевую больницу. В итоге девочка впала в кому, а через полгода скончалась.

Родители обратились в суд за взысканием компенсации морального вреда, поскольку согласно данным экспертиз, на всех этапах лечения были допущены ошибки в оказании медицинской помощи. В частности, введенный младенцу препарат запрещен к применению детям до двух лет, а во время госпитализации были допущены диагностические ошибки.

Суд удовлетворил иск родителей девочки в ноябре 2018 года, медики пытались обжаловать решение суда, однако безрезультатно. В мае 2019 года решение вступило в силу.

По инф. rosbalt.ru

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