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"Голос. Дети" предложили разделить на "шоу для богатых" и "шоу для бедных"
По инф. «Аргументы недели»   
30 Апреля 2019 г.
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Эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян выдвинул идею либо закрыть шоу "Голос. Дети", либо разделить на два отдельных проекта — для детей знаменитостей и детей "из народа".

"Голос. Дети" предложили разделить на "шоу для богатых" и "шоу для бедных"

Проект Первого канала "Голос.Дети" обсуждают на разный лад после победы в шестом сезоне дочери певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова 10-летней Микеллы Абрамовой. Девочка с трудом прошла в полуфинал, но в финале победила. За нее проголосовали более 50 процентов телезрителей. И появились подозрения, что родители просто купили Микелле победу.

Эксперт Вадим Манукян предложил сделать два проекта назвать эти шоу "Голос. Дети. Народ" и "Голос. Дети. Деньги". По его мнению, деление на проекты позволило бы участникам не травмировать свою психику, а соревноваться в равных условиях. Как отметил Манукян, сейчас в нынешнем виде шоу наносит слишком сильные удары по сознанию молодых артистов.

По инф. «Аргументы недели»

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