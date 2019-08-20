«Голос 60+» определился с наставниками

На Первом канале рассказали, кто займет кресла наставников на съемках второго сезона музыкального шоу «Голос 60+».

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Как передает РБК, впервые эту роль возьмут на себя Михаил Боярский и певица Валерия. Кроме того, членами жюри станут уже известные зрителю Пелагея и Лев Лещенко.



Съемки стартуют 19 августа. С этом шоу примут участие возрастные вокалисты, которые уже прошли отборочные кастинги. Шоу будет проходить в привычном формате и начнется со «слепых» прослушиваний.

По инф. rosbalt.ru

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