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Голограмма Уитни Хьюстон отправилась на гастроли
|По инф. argumenti.ru
|27 Февраля 2020 г.
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Гастрольный тур голограммы американской певицы Уитни Хьюстон стартовал в британском городе Шеффилд. Первые снимки и записи с концерта уже появились в соцсетях.
Лазерное изображение поп-звезды, которая скончалась в 2012 году, исполняет лучшие хиты, меняет сценические костюмы и танцует.
Мнения фанатов певицы разделились – одни считают, что снова побывали на концерте любимой исполнительницы, другие говорят, что лазерное изображение никогда не заменит человека.
О том, что голограмма Хьюстон, которую создавали несколько лет, отправится в тур, стало известно в сентябре 2019 года. Специалисты, которые создавали лазерное изображение Хьюстон, также работали над виртуальными образами Роя Орбисона и Эми Уайнхаус.
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