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Годовалый ребенок выжил, выпав из окна с пятого этажа
По инф. rosbalt.ru   
26 Октября 2018 г.
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Годовалая девочка, упавшая с пятого этажа жилого дома, выжила при падении и помещена реанимационное отделение детской больницы Магадана, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по области.

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В следственном управлении начали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Как сообщают следователи, установлено, что девочка самостоятельно забралась на подоконник и открыла окно, пока ее мать и сестра с грудным младенцем находились в другой комнате.

Эксперты выясняют подробности ситуации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По инф. rosbalt.ru

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