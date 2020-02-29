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Годовалый малыш попал в больницу после игры с набором юного химика
|По инф. rosbalt.ru
|29 Февраля 2020 г.
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В Москве годовалый ребенок госпитализирован с химическим ожогом глотки и отравлением.
Инцидент произошел в минувшую среду, 26 февраля, в одной из квартир в Московской области. Годовалый мальчик взял у старшего брата колбу из набора юного химика и выпил из нее жидкость.
В результате, малыш получил острое случайное отравление химическим веществом. По факту произошедшего полицейские уже начали проверку.
Печальная история, что тут сказать. И ведь можно было этого избежать, всего лишь убрав подальше от ребенка опасные жидкости, не место малышам рядом с ними! Взрослые, давайте будем внимательней и бережней к нашим малышам! Ведь от нас зависит их здоровье и жизнь... Напомним о некоторых происшествиях с детьми за последнее время:
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