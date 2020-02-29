Годовалый малыш попал в больницу после игры с набором юного химика

В Москве годовалый ребенок госпитализирован с химическим ожогом глотки и отравлением.

Инцидент произошел в минувшую среду, 26 февраля, в одной из квартир в Московской области. Годовалый мальчик взял у старшего брата колбу из набора юного химика и выпил из нее жидкость.

В результате, малыш получил острое случайное отравление химическим веществом. По факту произошедшего полицейские уже начали проверку.

Печальная история, что тут сказать. И ведь можно было этого избежать, всего лишь убрав подальше от ребенка опасные жидкости, не место малышам рядом с ними! Взрослые, давайте будем внимательней и бережней к нашим малышам! Ведь от нас зависит их здоровье и жизнь... Напомним о некоторых происшествиях с детьми за последнее время:

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По инф. rosbalt.ru

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