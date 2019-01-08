Глупость взрослых и опасности для детей: "ручные" волки и неизвестные таблетки

В парке в Челябинске волк атаковал ребенка. Видео нападения появилось в Сети. А в Москве произошла другая печальная история с малышом... И ту, и другую - объединяет одно: глупое и безответственное поведение взрослых. Будем внимательней к внукам и их безопасности!

Относительно Челябинского инцидента: интересно, что в комментариях к видео пользователи Сети вступились за хозяина животного, заявив, что мужчина всегда следит за своими питомцами и не допускает агрессии от них. Хозяин волка настаивает, что мама ребенка сама подвела мальчика к животному, чтобы он учился не бояться и несколько раз подходила к волку, чтобы поиграть.

В пресс-службе управления МВД по Челябинской области проверяют данные сведения, сообщает ТАСС.

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На юго-западе Москвы по недосмотру взрослых погиб ребенок. Двухлетний мальчик проглотил неизвестную таблетку и скончался, сообщили следственные органы Главного следственного управления СК РФ по Москве.

По данным следователей, 4 января мальчик, находясь в гостях у бабушки с дедушкой, взял из коробки и проглотил неизвестную таблетку, предположительно от аритмии, после чего сразу же был доставлен в больницу.

Медики не смогли спасти ребенку жизнь. 6 января мальчик умер.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства ЧП.

По инф. rosbalt.ru

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