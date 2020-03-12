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Глобальное потепление в России ускорилось

По инф. rosbalt.ru   
12 Марта 2020 г.
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Скорость роста среднегодовой температуры на территории РФ за 10 лет более чем в 2,5 раза превышает тот же показатель за аналогичный период ранее, сообщает Росгидромет.

Россия «закипает»

По данным ведомства, в 1976-2019 годах средняя скорость роста среднегодовой температуры составила 0,47 градуса каждые 10 лет. Это более чем в 2,5 раза больше скорости роста глобальной температуры за тот же период: 0,18 градуса каждое десятилетие.

Напомним, зима 2019-2020 годов уже признана самой теплой за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений в России. Был установлен целый ряд температурных рекордов. Однако научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пояснил, что более частые теплые зимы не означают, что морозных зим больше не будет.

Глобальные изменения климата приводят к тому, что чаще встречаются экстремальные и аномальные значения, причем как в «плюс», так и в «минус». То есть нельзя исключать, что какая-нибудь зима в будущем будет намного холоднее нормы, пояснял эксперт.

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По инф. rosbalt.ru

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