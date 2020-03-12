Глобальное потепление в России ускорилось

Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе. Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
Внешний вид звёзд - особая тема для обсуждения в прессе и соцсетях. Одни считают, что весь секрет молодости - в бесчисленных пластических операциях, другие верят, что здоровый и активный образ жизни тоже может сильно изменить...
"Трем сестрам предъявили обвинение в убийстве, так как они убили своего отца. Генеральная прокуратура изменила решение", - сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger. Поясним, что речь идео о сестрах Хачатурян, которые убили своего...
С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...
По данным ведомства, в 1976-2019 годах средняя скорость роста среднегодовой температуры составила 0,47 градуса каждые 10 лет. Это более чем в 2,5 раза больше скорости роста глобальной температуры за тот же период: 0,18 градуса каждое десятилетие.
Напомним, зима 2019-2020 годов уже признана самой теплой за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений в России. Был установлен целый ряд температурных рекордов. Однако научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пояснил, что более частые теплые зимы не означают, что морозных зим больше не будет.
Глобальные изменения климата приводят к тому, что чаще встречаются экстремальные и аномальные значения, причем как в «плюс», так и в «минус». То есть нельзя исключать, что какая-нибудь зима в будущем будет намного холоднее нормы, пояснял эксперт.
Энтони Хопкинса можно с лёгкостью назвать одной из главных звёзд Голливуда. Его роль Ганнибала Лектора стала, без преувеличения, легендарной в мировой истории кинематографа. Обычно семейные дела звёзд такого уровня также становится достоянием общественности… но не в этом случае.
Увеличение числа енотов наблюдается в Москве. (Мы, в свою очередь, можем сказать, что это касается не только Москвы, но и других городов. Енот стал очень популярным зверьком, только вот рад ли он сам этому? Вряд ли... прим. МГ.)
Удивительно, но во время своего «исторического» выступления в Госдуме Владимир Путин совсем не выглядел победителем. Это был пожилой и несколько растерянный человек, без всякого блеска зачитывающий текст по бумажке.
С приходом весны многие чувствуют упадок сил. Руководитель отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ им. Бехтерева Татьяна Караваева рассказала, как побороть сонливость, раздражительность и настроиться на весну.
Как минимум десять женщин стали жертвами сексуального домогательства со стороны 79-летнего оперного певца Пласидо Доминго. Инциденты имели место в период с 1986 года, когда он был назначен художественным консультантом, и до октября 2019 года, когда он покинул этот пост.
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