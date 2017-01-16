Глава СПЧ предложил провести эксперимент по выселению должников

Прежде чем вносить законопроект, подготовленный Министерством юстиции о выселении должников из единственного жилья, в одном из российских регионов следует провести соответствующий эксперимент. С таким предложением во вторник выступил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов. По его словам, надо понять, как закон будет реализовываться на практике, прежде чем вносить в Госдуму подобный законопроект. Пишет "Российская газета".

"Правильно реализовать такой пилотный проект в одном из субъектов РФ, иначе потом выяснится, что закон не учитывает одного, другого, третьего... Нам будут обещать закон поправить, но люди-то будут страдать", - сказал глава СПЧ в комментарии ТАСС.

Минюст РФ также дал пояснение вызвавшему общественный резонанс законопроекту. Взыскание у должника единственного жилья в счет погашения кредита, возможно согласно разработанной процедуре исключительно в том случае, если жилплощадь по размеру и стоимости превышают разумную потребность в жилище, отметили в министерстве.

Документ, отметили в министерстве, разработан после того как Конституционный суд указал, что законодателю надлежит определить пределы действия запрета на взыскание единственного жилья с тем, чтобы обеспечить возможность удовлетворения имущественных интересов кредитора. Одновременно необходимо предусмотреть гарантии сохранения жилищных условий, необходимых для нормального существования.

"Законопроектом установлено, что взыскание может быть обращено на принадлежащее гражданину-должнику единственное пригодное для постоянного проживания жилое помещение, только если его размер и стоимость явно превышают уровень, достаточный для обеспечения разумной потребности гражданина-должника и членов его семьи в жилище. При этом учитывается как площадь жилого помещения, так и его рыночная стоимость", - пояснили в Минюсте.

Кроме того, проект не предполагает введения какого-либо "уплотнения". "Речь не идет о создании коммунальных квартир или отчуждении доли в праве на квартиру, принадлежащую должнику, с целью "подселения" иных лиц. Согласно проекту, должник сам будет определять, какое жилье приобрести", - отметили в министерстве.

Законопроектом предусматривается, что судебным определением об обращении взыскания устанавливается сумма, передаваемая должнику, достаточная для приобретения им иного жилого помещения, пригодного для постоянного проживания его и членов семьи, проживающих совместно с ним. Немаловажно, что предусмотренный способ расчета суммы должен обеспечить возможность приобретения нового жилья в том же населенном пункте, где ранее проживал должник.

При этом в министерстве уточнили, что взыскание на указанное жилое помещение может быть обращено только в судебном порядке и исключительно в случае отсутствия у должника иного имущества, а также несоразмерности заработной платы и иных доходов должника его обязательствам.

Вводимый порядок будет применяться к отношениям, возникшим только после дня вступления закона в силу, а также к требованиям о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, и взыскании алиментов, возникшим до дня его вступления в силу.

Днем ранее Минюст вынес на общественное обсуждение законопроект, снимающий запрет на обращение взыскания на единственное жилье должника, если площадь такого жилья вдвое превышает установленные нормативы. Согласно Жилищному кодексу, норма жилой площади в разных городах России может варьироваться от 14 до 18 квадратных метров на человека. Также изъять единственное жилье в счет погашения долга, согласно законопроекту, можно будет при условии, если его стоимость превышает двукратную стоимость жилого помещения, которое положено по закону должнику и его семье.

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