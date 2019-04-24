Глава Следкома поставил диагноз "керченскому стрелку": парень был унижен и слетел с катушек

«Унижение на основе разного имущественного положения», — так обозначил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин основную причину трагедии в Керченском политехническом колледже, где студент Владислав Росляков расстрелял других студентов и преподавателей.

По словам главы СК, Рослякова все время унижали одноклассники и сокурсники из-за того, что он бедно одевался. У Рослякова была неполная семья — только мама, пояснил Бастрыкин, на «крутую» одежду денег не было. Из-за этого его все время подвергали травле и именно это, считает глава СК, могло подтолкнуть Рослякова к преступлению и дальнейшему самоубийству.

На лекции во Всероссийском государственном университете юстиции (видео опубликовано «ВКонтакте») Бастрыкин отметил, что не знал, насколько «важно» сегодня носить именно американские джинсы, а не подделку. Глава СК добавил, что нужно поощрять нравственное поведение людей, и особенно это важно сегодня, когда дети могут достать оружие и придти с ним в школу.

Напомним, 17 октября 2018 года Росляков пришел в колледж с оружием, расстрелял находившихся там людей, затем устроил взрыв и покончил с собой. Погибли 20 человек, ранены были около 50-ти. Сначала уголовное дело возбудили по статье «Теракт», затем переквалифицировали на «Убийство».

По инф. rosbalt.ru

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