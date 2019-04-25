Глава российского Минздрава: "Навязывание платных медуслуг недопустимо!"

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова попросила Росздравнадзор взять под особый контроль проблему навязывания пациентам в государственных медучреждениях платных услуг. По ее словам, «подталкивание» пациентов к платным медуслугам вместо гарантированной бесплатной помощи — недопустимо.

Как сообщает РИА Новости, в докладе Скворцовой к итоговой коллегии Минздрава отмечается, что даже при форс-мажоре в каком-либо конкретном медучреждении всегда есть возможность получить нужную помощь по ОМС в другой организации. Скворцова просит Росздравнадзор начать борьбу с манипулированием как сроками ожидания медпомощи пациентом, так и с ограничениями в направлении на бесплатные консультации и анализы.

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