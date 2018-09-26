Глава ПФР отвергает упреки в роскошествах Фонда

Глава Пенсионного фонда Антон Дроздов заявил, что возглавляемое им ведомство не строит «дворцы», речь идет об «обычных офисах».

«Насчет дворцов... все здания построены по нормативам, просто нужно зайти вовнутрь, и вы поймете, что это обычные офисы», — заявил глава ПФР на заседании Госдумы в ответ на претензию одного из депутатов.

По словам Дроздова, типовые проекты по строительству зданий ПФР были утверждены в 2015 году Минстроем, а вся программа по «приведению зданий в порядок» обходится в сумму менее 1 млрд рублей. «Все наши клиентские службы, то есть то, что используется для граждан, они ремонтируются или строятся только по этим типовым проектам», — заверил Дроздов.

Напомним, что "мягкая критика" в адрес ПФР и его избыточных трат прозвучала ранее из уст самого президента Путина. Самого же Антона Дроздова сторонники оппозиционера Алексея Навального обвиняют в непозволительных доходах необъясненного происхождения.

По инф. rosbalt.ru

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