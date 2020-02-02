Глава Керчи пометалась-пометалась, да и подала в отставку

Глава Керчи Мая Хужина снова подала в отставку. Горсовет рассмотрит ее заявление в понедельник, 3 февраля. Этому предшествовали скандал, подача в отставку, отказ от отставки... короче, сплошная санта-барбара!

Об этом сообщил «Крыминформ» первый вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс.

Напомним, что она написала заявление об отставке накануне, однако утром в пятницу заявила, что передумала и отозвала заявление. Она сказала, что получила поддержку SMS и звонками, поэтому решила «прислушаться к избирателю» и остаться. Глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя это заявление, назвал его «наглостью», а также «ересью и самодурством». Он потребовал отставки Хужиной и ее заместителя и пригрозил, что лично приедет в Керчь, чтобы «поставить точку» в этой истории.

Напомним, что 27 января делегация горсовета во главе с Маей Хужиной посетила 11 живущих в городе блокадников и, не снимая шуб, вручила им медали, а также караимские пироги от татарской общины, и на фото они выглядели как обычные батоны белого хлеба. В релизе сдобу назвали «символическим хлебом». Пользователей соцсетей особенно возмутили снимки, на которых видно, что в квартирах блокадников чиновницы даже не снимали шубы.

Нравы среди российских чиновников иной раз поражают воображение какой-то подростковой непосредственностью и эмоциональностью! Вот, кстати, из этой же серии:

По инф. rosbalt.ru

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