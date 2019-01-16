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Глава ФСБ рассказал о числе предотвращенных в России терактов
По инф. polit.ru   
16 Января 2019 г.
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В России в 2018 году совершен один теракт, 20 терактов предотвращены. Об этом в интервью «Российской газете» заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

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Как уточнил Патрушев, в 2018 году в России было совершено 9 преступлений террористической направленности и один теракт.

В настоящее время обстановка в России выглядит достаточно стабильной, за пять лет террористическая активность в стране снизилась более чем в 20 раз, рассказал секретарь российского Совбеза.

В конце 2018 года президент Владимир Путин подписал пакет законов, которые направлены на изолированное содержание террористов в тюрьмах. Они расширяют перечень опасных преступлений, за совершение которых лицо в исправительном учреждении будет отбывать часть наказания отдельно от других.

Polit.ru

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