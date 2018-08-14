Глава Эрмитажа шокирован "шашлыком на Медном Всаднике" и предлагает ужесточать защиту памятников

Гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский выступил за ужесточение наказания за вандализм в отношении памятников. Заявление Пиотровского опубликовано на сайте Союза музеев России после истории с хулиганами, которые пытались жарить шашлыки на Медном всаднике в Петербурге.

«Циничность посягательства на скульптуру Этьена Фальконе заключается в том, что помимо высочайшей художественной ценности, этот памятник является одним из символов как Санкт-Петербурга, так и всей страны. Не напугало вандалов и то, что Медный всадник находится рядом с особо охраняемыми объектами государственной власти. С помощью самых разных образовательных программ музейное сообщество пытается научить сограждан верному отношению к своей истории и культуре, но, к сожалению, восполнить зияющие проблемы в воспитании удается далеко не всегда», — считает глава Эрмитажа.

Пиотровский добавил, что «государство слишком мягко относится к подобным актам вандализма и наказание за осквернение, повреждение или уничтожение памятников культуры должно быть резко ужесточено, а государственная охрана этих памятников должна быть усилена».

Как сообщалось, ночью 5 августа группа молодых людей забралась на памятник Петру I и попытались установить там мангал. Двоих задержали и доставили в полицию. Впоследствии Медного всадника обследовали и не обнаружили внешних повреждений, однако необходим более детальный анализ.

По инф. rosbalt.ru

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