Герой Дамир Юсупов таковым себя и не ощущает — он выполнял то, что был должен

Летчик «Уральских авиалиний» спас 233 человека, посадив самолет с двумя отказавшими двигателями.

Початок кукурузы на память

16 августа этого года летчик Дамир Юсупов привез из рейса самый необычный сувенир за все время – свежий початок кукурузы. Нестандартный презент пилот забрал с кукурузного поля около деревни Рыбаки в Подмосковье, которое теперь могут считать местом своего второго рождения сразу 226 пассажиров и 7 членов экипажа, чудом оставшиеся в живых 15 августа.

Напомним, что сайт "Мои года" освещал эту историю:

Самый обычный день. Самый обычный рейс. Москва – Симферополь.

– После взлета появилась неустойчивая работа двигателя, – рассказывал позже сам Юсупов. – Сначала правый двигатель, потом левый. Мы на тренажере отрабатываем отказ одного двигателя. Отказ обоих тоже отрабатываем, но... Я сначала подумал, что это отказ одного двигателя – решил: сейчас отработаем отказ, выключим один двигатель, развернемся, выполним посадку на этом же аэродроме. Но после того, как мы увидели, что второй двигатель тоже теряет мощность, самолет начал снижаться. И произошло то, что произошло.

В 99 случаев из 100 все заканчивается катастрофой. Благополучных историй – по пальцам перечесть. И все они считаются чудом. Например, о «чуде над Гудзоном», когда пилоты в аналогичной ситуации посадили самолет на воду, снят фильм с Томом Хэнксом в главной роли.

«Решение менялось несколько раз»

История уже вошла в учебники пилотирования. У самолета с двумя неработающими двигателями выход только один – пытаться приземлиться. А это и есть самое сложное – мягко посадить падающую машину. На борту этого лайнера было еще и 16 тонн топлива.

– Решение менялось несколько раз, – вспоминал Юсупов. – Я увидел, что передо мной пересеченная местность, овраги, озера и поля. Принял решение, что безопаснее сажать самолет без шасси. С выпущенными шасси самолет может просто закопаться в землю и перевернуться. Последствия могли быть еще хуже. Я решил не выпускать шасси, потому что это было безопаснее для посадки. Времени оставалось уже совсем мало – 1,5–2 минуты, 3 – максимум. Дальше бригада бортпроводников сработала профессионально, дали надлежащие команды, выпустили надувные трапы.

После «маневра Юсупова» многие, в том числе и опытные летчики, и инструкторы, пытались повторить его на авиатренажере. В среднем из 6 попыток неудачу терпели 5.

– Это называется ювелирная посадка, – оценил заслуженный пилот РФ с 43-летним стажем Юрий Сытник.

Высший пилотаж, безупречная посадка в экстремальных условиях – говорят эксперты в один голос. Выбор кукурузного поля, которое сработало как амортизатор, грамотное решение не выпускать шасси, четкость всех действий, хладнокровие и трезвость – герой по всем параметрам.

– Честно говоря, я себя героем нисколько не ощущаю, – отмахивался позже сам пилот. – Выполнял то, что должен был. Спасал самолет, пассажиров, экипаж. Я думаю, что это было единственное решение. Каждый пилот поступил бы так же.

«Немножко виноват»

– В тот момент чувств никаких не было, мысли были только о том, как, во-первых, не допустить падения, во-вторых, когда уже падение было неизбежно, как можно мягче посадить самолет. После всего бортпроводник зашел в кабину и доложил, что все эвакуированы. Жертв нет. Я почувствовал, конечно, большое облегчение. Что у нас более или менее все хорошо, – вспоминает командир воздушного судна. – Потом вышел, осмотрел самолет, оценил внешние повреждения. Удостоверился, что все на безопасном расстоянии. Вернулся в кабину и позвонил жене: «Мы упали на кукурузном поле, все живы, все эвакуировались, все хорошо».

Перед пассажирами летчик-герой даже умудрился немного повиниться.

– Пассажирам единственное, что могу сказать: немножко виноват, что их не доставил до места назначения – в Симферополь, – сказал Юсупов.

«Идеальный студент»

– Любовь к небу – у нас семейное, – рассказал о сыне Касим Юсупов, в прошлом – летчик вертолета.

Дамир с детства был пассажиром отцовского вертолета – иногда командование разрешало слетать пилотам куда-нибудь к речке с родными в Сызрани, где тогда жила семья. Дамир, по воспоминаниям отца, как всякий ребенок, задавал много вопросов о полетах и зачитывался разделом про особые случаи в летных учебниках. Не зная еще, что один из таких случаев уготован ему самому.

Правда, поступить с ходу в летное училище Дамиру Юсупову не удалось – не прошел медкомиссию. Выучился на юриста, работал в Центре жилья и ипотеки, был активистом татарской культурной автономии.

– Умный, скромный парень, – вспоминают его коллеги по работе.

А в 32 года Дамир Юсупов снова пошел на взлет – поступил в Бугурусланское летное училище, которое теперь гордится выпускником.

– Умнейший, идеальный студент, – не скрывают восхищения в училище. – Тянул за собой почти весь курс – 120 человек! Все к нему обращались, просили помочь, подсказать. Собранный, целеустремленный. За все время учебы – ни одной четверки, круглый отличник.

– Долго во вторых пилотах не просидишь. Часов 500 налетаешь – и выбьешься в командиры, – прочили блестящему и въедливому студенту. Так и случилось. Юсупов не сразу нашел работу – все-таки был старше других выпускников. Но довольно быстро стал командиром.

После того опасного рейса 15 августа Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину присвоили звания Героев России, остальным членам экипажа дали ордена Мужества. В Екатеринбурге, где Дамир Юсупов живет с женой и детьми, его встречали бурно. Целый стадион перед футбольным матчем, куда пригласили и героя-летчика, стоя аплодировал пилоту.

Про «кукурузный полет» даже могут скоро снять фильм.

– Говорят, я немного похож на Егора Бероева, – отвечает Юсупов на вопросы, кому бы он доверил сыграть самого себя.

А пока он не очень хочет повышенного внимания. «Просто летать, просто делать свою работу, – говорит всем Юсупов. – Данная ситуация, конечно, неприятная, но она не отбила у меня желания летать».

Чьими еще поступками можно гордиться в уходящем году?

Елена Лапуцкая, бортпроводница. 27 июня была единственной стюардессой на борту самолета, который совершил жесткую посадку в Нижнеангарске, выкатился с полосы, врезался в здание очистных сооружений и загорелся. Елена сумела быстро открыть аварийные двери и помогла всем людям выбраться из салона. Спасены 43 пассажира.

Елена Попадык и Анастасия Русских, воспитательницы детсада. 5 августа, когда на ачинском военном складе начался пожар и стали взрываться боеприпасы, женщины вывели из-под обстрела 15 детей, прикрывая их матрасами и одеялами.

Вячеслав Дорошенко, школьник, 16 лет. 23 ноября, возвращаясь с тренировки в Иркутске, спас 9-летнюю девочку, которую рецидивист-педофил силой затолкал в машину на глухой улице.

Sobesednik.ru

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