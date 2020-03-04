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Германия передаст России данные о советских военнопленных
По инф. «Российской газеты»   
04 Марта 2020 г.
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Германия намерена передать России данные о советских военнопленных, которые находились в немецких концлагерях. Об этом сообщил посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр.

По словам посла ФРГ, уже в апреле российская сторона получит тысячи блоков данных. Посол выразил надежду, что этот шаг позволит не только прояснить судьбы людей, но и внесет вклад в примирение.

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Отметим, что соглашение о передаче и использовании данных о нескольких сотнях тысяч советских военнопленных, погибших в германском плену, было подписано главами МИД России и ФРГ в 2019 году.

  • Всего по данным Генштаба ВС РФ, во время Второй мировой войны в плен попали около 4,5 млн человек. Собирать информацию о них в единую базу данных в Германии начали в 2000 году, но затем из-за нехватки финансирования работу заморозили. Министерство иностранных дел возобновило переговоры по этому вопросу в 2016 году.

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