«Георгий Седов»: вспоминаем окончание арктической эпопеи

Экипаж ледокольного парохода, названного в честь полярного исследователя Георгия Седова, оставался запертым во льдах Арктики больше двух лет — 812 дней.

Научная экспедиция вела исследования в Карском море и в море Лаптевых в районе Ново-Сибирских островов. Когда работы были почти закончены, ледокол направили на помощь застрявшим в море Лаптевых кораблях, но «Георгий Седов» и два других ледокольных судна, — «Ермак» и «Малыгин», — оказались в ловушке, так как пробитые ими каналы быстро затягивались новым льдом.

С 23 октября 1937 года начался дрейф кораблей. Почти через полгода, в апреле 1938 года, тремя авиарейсами с судов забрали большую часть людей — всего было эвакуировано 184 человека. Остались 33 человека, по 11 на каждом судне. Летом стало понятно, что «Георгий Седов» не сможет продолжить путь самостоятельно — одним из сжатий был сильно повреждён руль. Ледоколы «Ермак» и «Малыгин» пытались отбуксировать товарища по несчастью, но сделать этого не удалось. Чтобы они снова не оказались в ледяном плену, их было решено вернуть, а «Седов» с экипажем в 15 человек оставить на вторую зимовку.

Вывести судно из ледяного плена удалось только к 13 января 1940 года. Это было сделано с помощью ледокола «Иосиф Сталин».

Все 15 членов экипажа парохода «Георгий Седов» — капитан, помполит, старший помощник капитана, гидрограф, второй и третий механик, два радиста, боцман, двое машинистов, врач, матрос, кочегар и повар, — были удостоены звания Героя Советского Союза. Указом Президиума Верховного Совета СССР каждому из них также вручили денежную награду в размере 25 тысяч рублей.

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По инф. pnp.ru

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