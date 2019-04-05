Георгий Данелия упокоится на Новодевичьем, рядом с Табаковым и Говорухиным

Власти Москвы согласовали похороны известного режиссера Георгия Данелии, скончавшегося накануне на 89-м году жизни, на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

Вдова Галина Данелия ранее заявляла, что семья режиссера хотела бы предать его тело земле именно на Новодевичьем кладбище. Могила Данелии будет расположена рядом с захоронениями Олега Табакова и Станислава Говорухина.

Церемония прощания с режиссером состоится в Большом зале Центрального Дома кино, оно начнется в 11:00.

Стала известна и церковь, где состоится обряд отпевания режиссера Георгия Данелии. Он пройдет 9 апреля в храме Успения Пресвятой Богородицы, расположенном на территории Новодевичьего монастыря. Обряд начнется в 14:00.

Георгий Данелия умер в московской больнице 4 апреля в результате сердечной недостаточности. На больничную койку он попал еще в конце февраля из-за воспаления легких.

Данелию прославила лирическая комедия «Я шагаю по Москве», а также фильмы «Афоня», «Мимино», «Кин-дза-дза!».

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ