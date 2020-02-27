Генпрокуратура впервые обжаловала решение суда о штрафе за неуважение к власти

Генпрокуратура впервые подала жалобу в Верховный суд из-за штрафа, выписанного жительнице Котласа Светлане Бакшеевой по делу о неуважении к власти (часть 3 статьи 20.1 КоАП).
Светлана Бакшеева
Руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков отметил, это первый подобный случай в России. Суд истребовал материалы для проверки.
В июле 2019 года Светлана Бакшеева оставила комментарий под видео во «ВКонтакте», на котором губернатор Архангельской области Игорь Орлов назвал протестующих против строительства мусорного полигона в Шиесе «шелупонью». На женщину завели административное дело и оштрафовали на 30 тысяч рублей.
До этого в июне 2019 года Бакшееву обязали выплатить 30 тысяч рублей за то, что в паблике «Подслушано в Котласе» она оставила комментарии, «содержащие негативную оценку личности губернатора Орлова И. А.». Таким образом, Бакшеева стала первым человеком, кого дважды оштрафовали за неуважение к власти.
Почему эта история так важна для наших пожилых читателей? Мы стараемся предупреждать пожилых пользователей ("бабушек онлайн") о складывающихся "правилах игры" в Сети. Ведь многие из нас, пенсионеров, очень эмоциональны - и не особенно церемонятся в выражениях! Чтобы сознавать меру риска, когда "постишь картиночку" или "ругаешься в комментариях" - и надо знать, как к этому могут отнестись "обиженные" чиновники. Важно понимать: то, что мы публикуем эти сводки борьбы за свободу слова - вовсе не означает, что мы одобряем трусливое поведение властей. Наоборот! Но знать-то о происходящем - нужно...
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Отметим, что в минувшем году российские суды назначили штрафов в рамках закона о неуважении к власти более чем на 1 млн рублей. Но ситуации бывают разные, и если жительницу Архангельской области оштрафовали дважды, то порой бывает и совсем другой поворот дел, когда дела прекращаются. Например, Октябрьский районный суд Архангельска прекратил дело против местного жителя Александра Пушкина. Такое решение было принято из-за отсутствия состава правонарушения.
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