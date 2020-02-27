Генпрокуратура впервые обжаловала решение суда о штрафе за неуважение к власти

Генпрокуратура впервые подала жалобу в Верховный суд из-за штрафа, выписанного жительнице Котласа Светлане Бакшеевой по делу о неуважении к власти (часть 3 статьи 20.1 КоАП).

Светлана Бакшеева

Руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков отметил, это первый подобный случай в России. Суд истребовал материалы для проверки.

В июле 2019 года Светлана Бакшеева оставила комментарий под видео во «ВКонтакте», на котором губернатор Архангельской области Игорь Орлов назвал протестующих против строительства мусорного полигона в Шиесе «шелупонью». На женщину завели административное дело и оштрафовали на 30 тысяч рублей.

До этого в июне 2019 года Бакшееву обязали выплатить 30 тысяч рублей за то, что в паблике «Подслушано в Котласе» она оставила комментарии, «содержащие негативную оценку личности губернатора Орлова И. А.». Таким образом, Бакшеева стала первым человеком, кого дважды оштрафовали за неуважение к власти.

Почему эта история так важна для наших пожилых читателей? Мы стараемся предупреждать пожилых пользователей ("бабушек онлайн") о складывающихся "правилах игры" в Сети. Ведь многие из нас, пенсионеров, очень эмоциональны - и не особенно церемонятся в выражениях! Чтобы сознавать меру риска, когда "постишь картиночку" или "ругаешься в комментариях" - и надо знать, как к этому могут отнестись "обиженные" чиновники. Важно понимать: то, что мы публикуем эти сводки борьбы за свободу слова - вовсе не означает, что мы одобряем трусливое поведение властей. Наоборот! Но знать-то о происходящем - нужно...

Президент РФ Владимир Путин подписал законы о наказаниях за фейковые новости и оскорбление общества, государства и госсимволов в марте 2019 года. По подсчетам «Агоры» от сентября 2019 года, Архангельская область — лидер по количеству дел, к ответственности чаще привлекают жителей небольших населенных пунктов за высказывания о Владимире Путине.

В июне 2019 года Кремль обращался в МВД с указанием прекратить практику массового применения закона. «Агора» отмечала тенденцию прекращения большинства дел с середины 2019 года.

закона о неуважении к власти б

Отметим, что в минувшем году российские суды назначили штрафов в рамках олее чем на 1 млн рублей . Но ситуации бывают разные, и если жительницу Архангельской области оштрафовали дважды, то порой бывает и совсем другой поворот дел, когда дела прекращаются. Например, Октябрьский районный суд Архангельска прекратил дело против местного жителя Александра Пушкина. Такое решение было принято из-за отсутствия состава правонарушения.

Polit.ru

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