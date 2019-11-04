Где в России жить лучше всего? Власти составили любопытный рейтинг

Минстрой впервые обнародовал результаты оценки качества городской среды в российских городах. Таким образом стали известны города страны, где жить комфортнее всего. (Скажем честно, что-то новое в этом рейтинге вы увидите вряд ли, но, тем не менее, любопытно узнать, на какой позиции находится город, в котором проходит жизнь. - прим. МГ.)
Самый неблагоприятный для жизни российский город находится в Якутии
Наивысшую оценку получила Москва – 276 баллов. Выше всего исследователи оценили общегородское пространство Москвы – в 58 баллов из 60. Общественно-деловая инфраструктура столицы получила 51 балл из 60. Климат в Москве назван условно-комфортным.
Вторым городом по качеству городской среды стал подмосковный Реутов. В этом городе уровень обеспечения людей жильем, как выяснилось, выше, чем в Москве, а качество общественно-деловой инфраструктуры лучше, чем в Петербурге.
Петербург оказался на третьем месте. Он также получил высокую оценку по многим параметрам, однако общегородское пространство и социально-досуговая инфраструктура в Северной столице оказались ниже, чем в Москве. Единственный показатель, по которому Санкт-Петербург обошел столицу, – озелененные пространства.
В целом же самые хорошие результаты показали крупные города, в которых численность населения составляет от 250 000 до 1 млн человек: Владивосток, Сочи, Тула и другие.
В десятку лучших городов России вошли, например, шесть населенных пунктов Подмосковья: Видное, Красногорск, Одинцово, Истра, Мытищи и Долгопрудный.
Самый маленький город, попавший в двадцатку лучших, – Кудрово (Ленинградская область). Он разделил 18-е место с Грозным. Население Кудрово составляет 31 600 человек. Город является одним из самых ближних пригородов Петербурга.
В десятку городов с самой неблагоприятной средой вошел один город-миллионник – Омск.
Результаты рейтинга будут использоваться для расчета субсидий регионам из федерального бюджета. Кроме того, городская среда служит показателем эффективности губернаторов.
Методика расчета индекса качества городской среды была разработана чиновниками совместно с Дом.РФ и КБ «Стрелка» по поручению президента Владимира Путина как часть национального проекта «Жилье и городская среда».
Качество городской среды аналитики анализировали в 1114 городах России, разделенных Минстроем на семь групп по численности населения. При оценке учитывались 36 параметров, характеризующих жилье, улично-дорожную сеть, озеленение, общественно-деловую и социально-досуговую инфраструктуру, а также общегородское пространство. Например, оценивались доля населения, живущего в аварийном жилье, количество погибших в ДТП, загруженность дорог, состояние зеленых насаждений, концентрация объектов культурного наследия, доступность спортивных объектов, доля детей среди населения.
Минстрой РФ рассчитывает, что к 2024 году число городов с неблагоприятной городской средой – сократиться в два раза. Такие цели предусмотрены нацпроектом «Жилье и городская среда».
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