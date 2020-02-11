Где в России свадьбы чаще всего играют? В Петербурге и Севастополе

Санкт-Петербург, Севастополь и Камчатский край возглавили условный рейтинг регионов РФ, где заключается наибольшее число браков на 1000 человек.

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Такие данные Росстат опубликовал в ежегодном докладе о социально-экономическом положении России. Согласно его данным, за январь-ноябрь 8,8 брака на 1000 населения, в Севастополе - 8,5, а в Камчатском крае - 7,6 брака на 1000 человек. Далее следуют Приморский край (7,4 брака), Калининградская область, Московская и Иркутская области (7,2).

Интересно, что Севастополь с момента возвращения России в состав РФ каждый год оказывается в числе регионов-лидеров по числу заключенных браков. И в прошлом году в городе-герое оформили отношения 3825 пар.

В целом за 11 месяцев 2019 года в России заключено почти 844 тысячи браков, что примерно на три тысячи меньше, чем годом ранее за тот же срок.

Меньше всего браков в 2019 году зафиксировано в Республике Ингушетия (3,9 брака на 1000 человек), и в Ленинградской области - 4,1 брака. Количество разводов сократилось с 541 тысячи за 11 месяцев 2018-го до 472 в 2019-м. Чаще всего супруги оформляли разводы в Сахалинской области - 5,3 развода на 1000 человек, в Камчатской области - 4,6, в Республике Карелия и Мурманской области - 4,5 на 1000.

Реже всего разводились жители Чечни и Ингушетии - 0,7 и 0,8 развода на 1000 населения. Следует отметить, что жители регионов Северо-Кавказского федерального округа заключают меньше всего браков в РФ и меньше всего разводятся.

То, что наши дети и внуки вступают в брак и заводят семьи не может не радовать, а такие романтические города, как Санкт-Петербург и Севастополь только способствуют развитию отношений. Огорчает только то, что далеко не все новобрачные после получения штампа в паспорте решаются на обзаведение потомством. Статистика вещь упрямая, и она категорично заявляет, что каждый десятый россиянин заводить детей не хочет, а ведь страна тем временем переживает мощный демографический кризис. Президент Путин в своем последнем Послании парламенту обратил на это много внимания, анонсированы неплохие меры поддержки для материнства и детства - но большинство экспертов (не путать с пропагандистами!) предлагают не возлагать на эти полезные меры громких надежд. Дело в том, что мало ведь выдать деньги "по факту рождения человека". Важно, чтобы семья - была уверена, что экономическая ситуация позволит иметь хорошо оплачиваемую работу и поднять на ноги нового малыша... и второго, и третьего тоже. А с экономикой в России пока не очень-то ладно.

А вот еще интересные обзоры-"соревнования" регионов России по разным показателям:

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