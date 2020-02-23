Где в России с работой хуже всего?

Уровень безработицы в России (отношение численности безработных к численности рабочей силы) в январе 2020 года составил 4,7% для населения в возрасте 15 и старше. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики.

При этом Росстат представил квартальную «картину» безработицы по субъектам РФ, и показатели ощутимо различаются в региональном разрезе.

Так, самый высокий уровень безработицы в ноябре-2019 — январе-2020 зарегистрирован в Республике Ингушетии (26,3%), Республике Северная Осетия — Алания (13,6%), Чеченской Республике и Дагестане (13,5%).

При этом в целом в 8 регионах, включая вышеуказанные, безработица достигает или даже превышает 10%. К этому списку также относятся Республика Алтай (12,9%), Республика Тыва (11,8%), Карачаево-Черкесская республика (11,4%), Кабардино-Балкарская республика (11,2%).

В то же время, констатирует ведомство, тройку регионов с самой низкой безработицей в отчетном периоде образуют Москва и Санкт-Петербург (по 1,5%), а также Ямало-Ненецкий автономный округ (1,8%).

Росстат также констатирует, что уровень занятости населения РФ (отношение численности занятого населения к общей численности населения в возрасте 15 лет и старше) в январе составил 59,1%.

В конце января текущего года в органах службы занятости населения (по данным Роструда) состояли на учете в качестве безработных 700 тыс. человек, что на 1,2% больше по сравнению с декабрем-2019 и на 4,6% меньше, чем за аналогичный период минувшего года.

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По инф. rosbalt.ru

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