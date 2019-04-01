Где в России какая "получка"?

Основываясь на данных Росстата, РИА «Рейтинг»составило рейтинг российских регионов с самыми высокими и низкими зарплатами. Расчеты производились по средним показателям доходов населения и их соотношению со стоимостью фиксированного набора товаров и услуг (продуктов, одежды, коммунальных платежей, мебели, бытовой техники, лекарств и транспортных расходов).

В рейтинг не вошли федеральные города (Москва, Санкт-Петербург и Севастополь), а также Республика Ингушетия, по которой отсутствуют релевантные данные.

Средняя зарплата в России в 2018 году составила 34,5 тысячи рублей в месяц, ее рост в малых и средних населенных пунктах соответствовал динамике крупных городов — а значит, отставание провинции от миллионников сохранилось на прежнем уровне.

Практически по всей России зарплаты более высокие в крупных городах — кроме Ненецкого автономного округа, Магаданской области, Республики Коми, Амурской области и Еврейской автономной области, где, как указано в исследовании, «экономические центры смещены в небольшие населенные пункты, расположенные рядом с месторождениями».

Лидерами по размеру зарплат в малых и средних населенных пунктах стали северные и дальневосточные регионы с развитой добывающей промышленностью — Ямало-Hенецкий автономный (87 тысяч рублей в месяц — в 2,5 раза выше среднероссийского уровня), Ненецкий автономный округ (79,2 тысячи рублей), Магаданская область (81,4 тысячи рублей), Ханты-Мансийский автономный округ и Сахалинская область.

Десятое место в рейтинге заняла Московская область (48 тысяч рублей в месяц) — и это самая высокая позиция среди регионов, не специализирующихся на добыче полезных ископаемых. Исследователи объясняют этот показатель тем, что многие жители Подмосковья имеют «физическую возможность работать в Москве», где зарплаты существенно выше.

В аутсайдерах рейтинга — Карачаево-Черкесия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Ивановская область и Чечня, где средняя зарплата составляет 20,4 тысячи рублей.

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