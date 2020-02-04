Где в России чаще всего по кредитам не платят? На Кавказе!

В России чаще всех не платят по кредитам жители Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии. Такие данные содержатся в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.

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Согласно рейтингу НАПКА, по доле просрочки от всех кредитов лидируют Ингушетия с показателем в 13%, Карачаево-Черкесия (9%) и Северная Осетия (7%).

При этом крупнейшие «плохие» долги на одного жителя зафиксированы в Тыве (31,5 тыс. рублей), Московской области (30,1 тыс. рублей) и Якутии (29,1 тыс. рублей), сообщает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что долг среднестатистического заемщика российского банка по итогам 2019 года увеличился почти на 11% до 249 тыс. рублей. Как указывали эксперты, «личный долг среднестатистического клиента банка за последние три года вырос почти на 30%». По мнению аналитиков, первоочередная причина такой динамики — активность банков по предложению своим клиентам предварительно одобренных кредитов.

О масштабной закредитованности россиян всем известно, и это неудивительно, ведь в стране продолжается серьезное расслоение на богатых и бедных, причем шокирует не число богатеев ("все отобрать и поделить" - не наш лозунг!), а зашкаливающее число именно бедняков. Эта проблема очевидна не только общественности и экспертам, но и до властей начинает доходить. Причем, в крайне небогатые слои - попадают и люди молодые, средних лет - не находящие себе места в переживающей застой экономике. Именно они, прежде всего, попадают в кредитные ловушки - хочется и поесть, и одеться, и крышу над головой иметь.

По инф. rosbalt.ru

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