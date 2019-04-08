Где в России борщ самый дешевый?

Эксперты выяснили, сколько стоит в разных регионах России набор продуктов для тарелки борща. На фоне подорожания продуктов - тема вовсе не легкомысленная!

Как сообщает ПРАЙМ, средняя цена тарелки борща для россиян — 25 рублей.

Дороже всего порция супа объемом 300 миллилитров обойдется на Сахалине — 45 рублей. Дешевле всего приготовить борщ в Пензе — 19,5 рублей.

При расчетах был использован классический рецепт борща с 500 граммами говядины, 250 граммами капусты, тремя картофелинами, двумя свеклами, одной морковью, луковицей, столовой ложкой томатной пасты и растительного масла, двумя зубчиками чесноками и 15 граммами сметаны.

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Что касается борща в кафе и столовых, то в среднем по России он стоит 84 рубля. Самая высокая цена борща замечена в Калининградской области (92,5 рубля), а самая низкая — в Кировской области (40 рублей).

По инф. rosbalt.ru

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