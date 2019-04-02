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Где в России больше всего "лотерейных миллионеров"?
По инф. polit.ru   
02 Апреля 2019 г.
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Организаторы одной из российских лотерей проанализировали данные о победителях за последние 25 лет и составили рейтинг «лотерейных миллионеров».

Где в России больше всего "лотерейных миллионеров"?

Выяснилось, что больше всего «лотерейных миллионеров» живет в Санкт-Петербурге (64 человека), в том числе обладатели приза в 500 млн рублей.

В тройке лидеров также Краснодарский край и Челябинская область. Далее следуют Москва и Крым.

Последние позиции заняла Еврейская автономная область, Магаданская область, Республика Алтай, Карачаево-Черкесия и Ненецкий автономный округ.

Polit.ru

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