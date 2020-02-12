Где в Европе пенсионерам хуже всего живется? В Прибалтике

«Риск нищеты» среди пожилых в Эстонии составляет 54%. Именно такова в этой республике доля населения старше 65 лет, находящегося за чертой бедности. Это самый высокий показатель среди стран Евросоюза, сообщает Delfi со ссылкой на данные Eurostat.

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На втором месте Латвия (50%), на третьем — Литва (41%).

Далее следуют Болгария, Хорватия, Кипр и Мальта — там угрозе нищеты подвержены 20-30% пенсионеров. В среднем по ЕС показатель составляет 15%.

Лучше всего живется пожилым людям в Словакии, Франции, Греции, Венгрии, Люксембурге и Дании, где в группу риска попадают только 6-10% стариков.

Впрочем, в разных странах Евросоюза разные показатели «черты бедности», а потому вряд ли мальтийский пенсионер живет хуже, чем словацкий.

Ранее американское издание U.S. News & World Report составило рейтинг наиболее подходящих стран мира для комфортной пенсии, Россия в этом списке оказалась лишь 70-й. На самой вершине перечня оказалась Швейцария, следом разместились Канада и Япония. В лучшую десятку также вошли ФРГ, Австралия, Британия, США, Швеция, Голландия и Норвегия.

Аутсайдером рейтинга стал занявший 73-ю строчку Ливан, недалеко от него расположились Украина (68) и Белоруссия (70).

Что можно сказать по поводу всего этого? Пусть среди других государств Европы страны Прибалтики и являются аутсайдерами, но, скажем, Россия не дотягивает даже до них. Здесь пенсионеры со средней пенсией в 14 тысяч рублей могут позволить себе только самые скромные продукты питания и медикаменты в лучшем случае, плюс коммуналка деньги съедает. Вот и выживают старики как могут...



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