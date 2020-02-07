Где самые скромные пенсионеры в России? В Петербурге. А еще?

Специалисты независимого исследовательского агентства Zoom Market выяснили, где в России живут самые скромные люди. Аналитики опросили жителей 23 городов. Лидером рейтинга стал Петербург.

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Во время исследования респондентов спросили, любят ли они привлекать к себе внимание, демонстрировать свои достижения, имущество или достаток и могут ли назвать себя скромными.

Петербуржцы оказались самыми скромными среди россиян. Жители Новосибирска и Тюмени заняли второе и третье место в списке.

Самые нескромные люди, по данным опроса, живут на юге. На последней строчке рейтинга оказался город Сочи.

В Zoom Market отметили, что в целом по России скромными людьми себя считают 68% человек. При этом в агентстве подчеркнули, что скромность украшает, однако по-настоящему скромный человек не назовет сам себя скромным.

Опрос проводился в январе 2020 года. В нем приняли участие 2760 человек.

Любопытно, что в сентябре прошлого года Zoom Market выяснял, жители каких городов наиболее высокомерны. Петербург попал в ТОП-3 этого списка. Город занял второе место, уступив лишь Воронежу.

По инф. rosbalt.ru

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