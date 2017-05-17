Где и почему завышены нормативы на общедомовые нужды

Участники федерального проекта "Управдом" составили интерактивную карту, на которую субъекты РФ нанесены в зависимости от установленных нормативов по общедомовым нуждам (ОДН). Регионы ЦФО оказались как в числе лидеров, так и среди аутсайдеров, пишет "Российская газета".

Нормативы на общедомовые нужды завышают

Мониторинг пока провели не во всех регионах. Около десятка по "техническим причинам" временно остались за бортом. Но в целом картина ясна. Карт составили три: по нормативам потребления горячей и холодной воды, а также электроэнергии на обслуживание общедомового имущества в многоквартирных домах.

С 1 января требования к плате за ОДН ужесточились. Теперь ее взимают только по нормативам, которые утверждают региональные власти. Показания общедомовых приборов учета на размер платы не влияют. Впрочем, им еще могут вернуть прежний статус.

- В Госдуме идет подготовка законопроекта об изменениях в Жилищный кодекс РФ, - сообщил координатор проекта, зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев. - Они предполагают, что в тех домах, где установлены общедомовые приборы учета, плату за ОДН можно будет считать по ним. Но при этом она должна быть не выше установленного в регионе норматива.

Словом, нормативы уже не исчезнут, поэтому к ним и приковано внимание. К тому же рост платы за ОДН был зафиксирован во всех регионах ЦФО. Везде называют свои причины, но должна же быть и общая. Активисты считают, что повышения следовало ожидать. Плата по нормативам заведомо выше платы по показаниям приборов.

Павел Качкаев напомнил о том, что правительство РФ издало постановление № 1498 "О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества МКД". Оно предписывает регионам до 1 июня 2017 года "проанализировать все нормативы по стоимости ОДН и привести их в соответствие с потребностями домов". Активисты занялись анализом параллельно с чиновниками.

- Результаты мониторинга позволили разделить регионы на три зоны, - пояснил Павел Качкаев. - В красную попали территории, на которых действуют самые высокие нормативы, в желтую - средние, в зеленую - самые низкие.

Для создания карт использовали стандартную расчетную величину. Авторы сравнили расходы коммунальных ресурсов для типовой девятиэтажки с четырьмя подъездами и ста квартирами средней площадью 50 квадратных метров каждая. Так, по ОДН на холодную воду у девяти субъектов РФ нормативы оказались завышенными, у 19 - минимальными, у остальных - средними.

В красную зону попали регионы, в которых в стандартном доме на ОДН расходуется свыше 58333 ведер холодной воды в месяц, или от 0,04 до 0,14 кубометра воды на квадратный метр общей площади. В ЦФО в эту зону угодила Рязанская область. В зеленую, с самым низким нормативом (менее 0,02 кубометра), попали Ярославская, Смоленская, Владимирская и Белгородская области.

- По горячей воде нормативы по ОДН оказались высокими в семи регионах, - продолжает Павел Качкаев. - Там на одну помывку тратится 180 литров воды на 1 квадратный метр общедомовой площади, или примерно 4000 и более ванн каждый месяц.

Здесь в красную зону включены регионы с нормативом потребления горячей воды в объеме от 0,04 до 0,18 кубометра. В нее попали Рязанская и Смоленская области. В зеленой зоне, с нормативом потребления менее 0,02 кубометра, оказались Ярославская, Белгородская и Владимирская области.

Некоторые регионы, например Орловская область, пока не прошли общественный контроль. Но это не означает, что там нет проблем. Напротив, регион отметился первой в стране попыткой оспорить утвержденные властями нормативы через суд. Исковое заявление подали члены "Объединения потребителей России". Ответчиком выступит правительство региона. Предметом спора стали "несправедливые нормативы на "общий свет". В январе плата за него выросла в 5-6 раз. Областные власти пытались исправить ситуацию. В феврале они утвердили новые нормы. Вопреки ожиданиям платежи не уменьшились. Управляющие компании сыграли не последнюю роль, начав "дробить" счета и "плодить" пункты приема.

- С платежами возникла полная неразбериха, - считает региональный омбудсмен Александр Лабейкин. - Сначала управляющие компании ввели объединенную квитанцию по оплате электроэнергии и газа. Затем появились квитанции от "единого окна" с отдельными строками "электроснабжение" и "электроснабжение ОДН". Люди не поняли, за что, когда и кому платить.

У девяти субъектов РФ нормативы по ОДН на холодную воду оказались высокими, у 19 - минимальными

Общественники требуют признать постановление регионального правительства незаконным и недействительным, поскольку чиновники якобы приняли за основу для расчетов устаревшие приказы... Минжилкомхоза РСФСР, изданные в конце 1980-х годов.

В то время понятия ОДН еще не было. Нет такого термина в советских приказах. А ссылка на них в постановлении имеется. Кроме того, один из этих документов, приказ Минжилкомхоза № 120 от 12 мая 1988 года, относится только к освещению улиц. Однако из него были позаимствованы данные для расчета внутридомовых нормативов.

- Новый порядок вынуждает жильцов оплачивать не предоставленную им услугу, поэтому плата за ОДН увеличилась многократно, - пояснил сопредседатель реготделения "Объединения потребителей России" Рафаил Исламгазин. - В плюсе оказались только управляющие компании, выручка которых существенно возросла.

Активисты называют это неосновательным обогащением. Если они выиграют, то горожане смогут требовать перерасчета. Чиновники иск не признали. Как следует из официального ответа правительства области, "нормативы потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества рассчитаны в строгом соответствии с постановлением правительства РФ от 23 мая 2006 года № 306". Так это или нет, выяснит суд.

В прокуратуре Орловской области говорят, что оспариваемое постановление сократило нормативы и плата за ОДН должна была снизиться. А не уменьшилась она потому, что УК продолжают использовать старые нормы. В нескольких райцентрах прокуроры добились перерасчета для жителей. Но глобально проблема не решена.

- Многочисленные жалобы жителей на резкий рост платы за ОДН были вызваны ненадлежащей работой департамента ЖКХ с управляющими организациями, - пояснила позицию надзорного ведомства старший помощник облпрокурора Елена Семина. - В частности, не был выработан единый подход к периоду введения оплаты потребления энергоресурсов на общедомовые нужды.

Споры длятся уже четыре месяца, но до сих пор непонятно, виноваты ли только нормативы в резком росте платы. Или ответственность также лежит на управляющих компаниях? А может, действительно, что-то напутали чиновники. Не случайно ведь нормативы везде разные. Мониторинг будет продолжен, и к 1 июня на картах появится еще с десяток субъектов РФ.

- На данный момент установлено, что норматив ОДН на электроэнергию завышен в 24 регионах, - сообщил Павел Качкаев. - В зеленой зоне оказалось 30 регионов, в желтой - 25. Теперь необходимо понять, почему на каждой территории были установлены такие показатели.

В регионах-"лидерах", судя по нормативам, в упомянутой девятиэтажке круглосуточно и безостановочно должны одновременно гореть 453 лампы накаливания мощностью 60 Вт. Трудно даже представить такое, но жильцы платят именно за это. Кстати, в красную зону ОДН по электроэнергии вошли Тульская, Ярославская, Костромская и Ивановская области, благополучные по нормативам на воду. Это лишь подтверждает мысль о том, что без перекосов на местах не обошлось.

Тем временем

Жители дома № 2 на улице Кораблестроителей в Рыбинске Ярославской области рассказали корреспонденту "Российской газеты", что до Нового года платили за электричество в подъездах "рублей по десять". Но вот уже несколько месяцев владельцы, например, трехкомнатных квартир видят в своих платежках цифру 113 рублей 62 копейки - общедомовые электрические нужды теперь рассчитываются исходя из площади квартиры, помноженной на 1,9 рубля.

- Страна взяла курс на экономию ресурсов, мы, как законопослушные граждане, оборудовали подъезды экономными светодиодными светильниками, которые реагируют на присутствие человека, то есть они не горят, когда на лестничной клетке никого нет. Кроме того, у нас есть общедомовой электросчетчик. Но вместо экономии мы получили десятикратное увеличение расходов! - выразила общее возмущение жительница дома Татьяна Кукушкина. - Некоторые жильцы за электричество по ОДН платят столько же, сколько за свет в квартирах. Как это возможно? Почему ОДН рассчитываются исходя из метража квартиры, когда есть счетчик? Это не просто несправедливо - это какая-то насмешка над людьми.

Прочие ОДН - по холодной и горячей воде - рассчитываются тоже за квадратный метр квартиры, хотя жильцы признаются, что понятия не имеют, откуда вытекает эта "общая" вода и на что расходуется.

- У нас в подъездах нет выводов ни холодной, ни горячей воды. А когда приходит уборщица мыть подъезды, за водой она идет в квартиры, то есть получается, что общедомовые нужды по воде мы оплачиваем два раза: второй раз - как воду на личные нужды. Кому и за что мы платим деньги? - недоумевают люди.

Впрочем, как объяснили в региональном департаменте ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов, вода для уборщицы входит в перечень "водяных" ОДН и к ней у техничек, конечно, должен быть доступ в нежилом помещении дома, но львиную долю общедомовых нужд по воде составляет все же не мытье лестниц, а процессы, связанные с обслуживанием домовых коммуникаций: сброс воды в стояках при ремонте батарей и системы отопления, опрессовка и промывка систем перед новым отопительным сезоном и так далее.

Согласно действующему законодательству, а именно - части 9.2 статьи 156 Жилищного кодекса РФ - размер расходов на все виды ОДН определяется исходя из нормативов потребления коммунальных ресурсов и тарифов, установленных субъектом РФ. То есть расчет идет в зависимости от метража квартиры. Надежда решить эту скандальную проблему появилась в феврале нынешнего года, когда министерство строительства и ЖКХ России своим письмом за номером 4257-АЧ04 рекомендовало в случае, если дом оборудован общедомовыми приборами учета, рассчитывать ОДН исходя из фактического объема потребления.

Вроде бы и порадоваться можно обладателям общедомовых счетчиков, но... пока не пришлось. Специалисты объясняют, что письмо минстроя юридической силы, увы, не имеет, в минюсте не зарегистрировано и носит лишь рекомендательный характер. То есть хочет УК рассчитывать ОДН по счетчикам - рассчитывает, не хочет - никто ее принудить не может. Между тем рассчитать ОДН по нормативу гораздо проще, чем по показаниям приборов учета, поэтому все пока остается по-старому, несмотря на "настоятельные рекомендации" учитывать показания счетчиков и со стороны ярославского регионального департамента ЖКХ. Где признают: законодательство в части оплаты ОДН пока неоднозначное, в чем и загвоздка. В него нужно вносить изменения.

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